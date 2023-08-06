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Головне, що не зупиняється. Буданов оцінив контрнаступ ЗСУ на фронті

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Неділя 06 серпня 2023 08:35
Головне, що не зупиняється. Буданов оцінив контрнаступ ЗСУ на фронті Фото: Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні головне є те, що наступ наших воїнів продовжується. Просування військових на Бахмутському напрямку наразі відбувається трохи швидше, ніж на півдні.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю bTV.

Як відзначив Буданов, контрнаступ наших воїнів проходить доволі складно, оскільки Росія встигла дещо укріпити свою позицію стаціонарними оборонними комплексами.

"Найголовніше, що наступ не зупиняється, а продовжується. На мою думку, на Бахмутській лінії він йде трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ

Як пише Генеральний штаб Збройних сил України, наразі наші воїни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ, в рамках наступу на заході Запорізької області, почали просуватися поблизу Оріхова. Зокрема воїни продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області.

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