Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів

Українські військові намагаються максимально збивати російські ракети та БПЛА, але питання про закрите небо стоїть максимально гостро. Яке ППО Захід передає Україні, що ми вже використовуємо і як це робити краще – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Вже другий тиждень Росія активно експлуатує тактику масованих обстрілів українських міст. І хоча на передову ці удари не мають фактично ніякого впливу, ясно одне – якими б хаотичними та необдуманими не були дії РФ, вони завдають шкоди.

Росіяни намагаються бити по критичній інфраструктурі, явно бажаючи залишити українців без електроенергії та посіяти паніку напередодні опалювального сезону. Через далеке від високої точності озброєння, військові РФ потрапляють куди доводиться, що загалом лягає в концепцію банального терору та залякування.

Ракети, випущені по Україні 10 жовтня, забрали понад десяток життів мирних людей по всій країні. Після цього протягом тижня Україну атакували то дрони-камікадзе, то бойові снаряди. А 17 жовтня іранський "шахед" потрапив по багатоповерховому будинку у Києві, вбивши чотирьох людей.

Український купол

У протиповітряну оборону входять радіотехнічні війська, які моніторять наше небо, а також винищувальна авіація та зенітні ракетні війська, які збивають ворожі цілі у повітрі.

Робота ППО знайома вже, напевно, багатьом українцям – оператор виявляє мету, передає її до командного пункту і тоді наказує бити на поразку.

Українські комплекси ППО – винищувачі та ЗРК – це, здебільшого, спадщина радянської "оборонки". У нас є зенітно-ракетні комплекси Бук-М1, С-300, системи "Ігла", "Стріла", "Оса". Через обмежені технічні характеристики ними можна збивати далеко не всі види ракет, які випускає проти нас агресор. Із західних "зеніток" нам поставили Stinger та Starstreak. З бойової авіації Україна володіє Су-27 та МіГ-29. Як стверджує військовий експерт, полковник Петро Черник, саме те, що наші системи ППО переважно виробництва часів Союзу, негативно позначається на можливості відбивати максимальну кількість російських атак.

"Навіть якщо частина їх ( засобів ППО радянського періоду, - ред.) отримана з Європи і навіть якщо вони пройшли модернізацію. С-300, С-200, Бук-М, "Оса" - противник їх будував, противник знає, як вони працюють і розуміє їхній алгоритм. Значить шукає лазівки, як прорвати", – каже Черник.

ЗРК С-300 (фото: Юрій Бірюков)

Тому Україні необхідно поступово замінювати свої системи ППО на західні. Вони набагато ефективніші, точніші і це те, що Росія фактично не може обійти. До того ж, очевидно, що власні запаси протиповітряної оборони не покривають необхідних потреб.

Дві системи ППО, які зараз у всіх на слуху – німецька Iris-T та норвезько-американська NASAMS . Обидва комплекси побудовані навколо ракет класу "повітря-повітря" – AIM-120C та Iris-T. Перша ракета має активну радіолокаційну систему наведення, друга – інфрачервону.

У NASAMS шість ракет в установці, у Iris – вісім. Максимальна дальність пуску норвезько-американської ракети – понад 25 кілометрів, Iris – до сорока. До речі, Iris, за словами Черника, здатна бачити вогневу мету за 100 кілометрів, це досить велика відстань.

Обидва комплекси можуть збивати літаки, гелікоптери, крилаті ракети "Калібр", Х-555, Х-101, які росіяни запускають із кораблів. І NASAMS, і Iris можуть стати ефективною заміною радянської Бук-М1, але є нюанс, на який вказав РБК-Україна експерт Українського мілітарного центру Юрій Збанацький.

"Обидва комплекси нездатні ефективно протидіяти балістичним ракетам типу ОТРК Іскандер, а також крилатим ракетам Х-22", – зазначив він.

NASAMS, як відомо, захищає Білий дім, але поки що не використовується в Україні. А німецька Iris-Т вже проявила себе на полі бою у війні з Росією, про що РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Але подробиць про результати роботи цього комплексу ППО поки не повідомляють. Щодо NASAMS, її обіцяють передати Україні вже до кінця жовтня.

ЗРК NASAMS (фото: Getty Images)

Ще одна система, про яку йдеться на міжнародній арені – MIM-23 Hawk . Про її передачу Україні заявила Іспанія. Це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності виробництва американської компанії. Версія, яку нам передали, є передостанньою модифікацією ЗРК.

Комплекс Hawk здатний засікати ціль за 100 кілометрів, а дальність знищення об'єкта становить 50 кілометрів. Імовірність знищення – 85%. Слід зазначити, що MIM-23 Hawk раніше застосовували в США, а потім їх замінили відомими системами Patriot. Це дає підстави вважати, що в Україні буде якщо не найновіша протиповітряна оборона, то як мінімум одна з найефективніших.

Черговий обіцяний Україні ЗРК – французький Crotale . Говорячи про їхню передачу, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зазначив, що ці комплекси особливо стануть у нагоді для поразки БПЛА і проти повітряних бомбардувань. У Франції є 12 батарей Crotale, скільки отримає Україна – звісно, невідомо.

Бойова машина комплексу монтується на колісному шасі P4R, ЗРК не веде бойові дії в русі, а на самому шасі немає боєзапасу ракет R440, тому вони перевозяться у спеціальному автомобілі. Вага ракети – 100 кілограм, осколкова фугасна бойова частина спрямованої дії знаходиться у центральній частині корпусу ракети.

Дальність поразки цілей у Crotale – 10 км, висота поразки до 5 км. Поки невідомо, які станції радіолокацій передасть нам Франція разом із ЗРК. Важливо зазначити, що незважаючи на згоду з боку європейських країн допомогти Україні "закрити небо", президент Володимир Зеленський, на саміті G7, закликав Францію та Італію поділитися з нами також і ЗРК SAMP/T. Вони мають ракети середньої та далекої дії.

SAMP/T справді одна з найпотужніших систем ППО. До її комплексу входить ракета Aster-30, яка може збивати антирадарні, протиповітряні, крилаті, балістичні ракети і навіть дрони. Одна батарея цього комплексу може одночасно випустити по 16 ракет, тобто захистити такі міста, як Харків чи Миколаїв, від масованих обстрілів, які вони зазнають практично щодня.

SAMP/T (фото: Міноборони Франції)

Кількість, а не якість

На початку великої війни, коли Росія буквально рівняла із землею Маріуполь, Харків, Донбас, обстрілювала Київ, дотягувалася до заходу України, весь дипломатичний фронт нашої країни вимагав у партнерів закрити небо. В інших державах люди виходили на мітинги – просили втрутитись у це питання НАТО. Президент Володимир Зеленський наполягав на передачі Україні коштів ППО, але результат не відповідав запиту.

На восьмий місяць війни Росія домовилася з Іраном про постачання дронів-камікадзе "Shahed". Сьогодні їхній звук, схожий на двигун мопеда чи бензопилу, знають скрізь – "шахеди" вже встигли побувати у багатьох українських містах. Їх направляють на ТЕЦ, на мости, вони потрапляють у житлові квартали, на заводи, знищують резервуари з олією, руйнують будинки.

На цьому фоні побільшало заяв про передачу ППО Україні з боку партнерів. Німеччина нарешті поставила Iris-T, а Франція заявила про передачу Crotale. І хоча першими на полі бою України себе виявили саме німецькі системи ППО, практично від початку війни уряд Німеччини явно зволікав з постачанням зброї.

Франція також не відрізнялася швидкістю ухвалення рішень, а президент Еммануель Макрон періодично навіть намагався виступити мировим суддею і проводив телефонні розмови поперемінно чи то з українським президентом, чи то з російським диктатором.

У США також заявили про прискорення постачання Україні комплексів NASAMS, про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі "Рамштайн".

"Ви ж бачите, що і Франція, і Іспанія, і США не просто хочуть, а заявляють, що допомагатимуть. Звичайно, вони зацікавлені в тому, щоб нам допомогти, бо це безпека не лише України, а й Європи. Зрозуміло, що вони побачили, що відбувається в Україні, та й дипломатичний корпус та ЗМІ роблять свою роботу", – каже Юрій Ігнат.

ППО Iris-T (фото: Getty Images)

Однак Іран не має наміру зупинятися на дронах, передачу Росії яких яро заперечує. За інформацією The Washington Post, уряд Ірану вирішив "поділитися" з Москвою балістичними ракетами, з виробництвом яких сама РФ має проблеми через санкції.

Цей факт, як і невщухаючі ракетні обстріли українських міст, змусили зробити різкі заяви навіть тих, хто до цього вважав за краще вкрай обережно коментувати питання постачання зброї Україні. Міністр діаспор Ізраїлю Нахман Шай днями зазначив, що "настав час" і його країні надати Україні таку ж допомогу, як це роблять НАТО та США.

При цьому країни-партнери не поспішають надавати Україні ППО дальньої дії. Проте чи важливо мати, наприклад, той самий дорогий Patriot? За словами Петра Черника, у разі із закриттям неба кількість важливіша за якість. Тут буде доречно провести паралель із шахівницею – для України важливіше закрити якнайбільше клітин, а для цього треба багато систем протиповітряної оборони.

"Уявіть собі, що на одному кутку цієї шахової дошки ракета заходить у повітряний простір. Та машина ще не встигає її обчислити. Але вже в наступній лінійці машини встигають її обчислити, прокласти маршрут і випустити ракету на перехоплення", – сказав Черник.

Концентрація ППО може посилюватися біля важливих об'єктів, наприклад АЕС, але принцип ясний – необхідно закрити максимально велику кількість простору, створити так званий "купол", який дозволить захиститися як від дронів, так і від ракет. При цьому треба розуміти, що на 100% Україна закрити над собою небо не зможе – це технічно неможливо.

Ті ж іранські дрони-камікадзе летять на відносно невеликій висоті, у них маленька швидкість, порівняно з ракетами, а бойова частина дорівнює половині ракети С-300. Винищувачем його збити складно, тому по дронах стріляють із землі, причому навіть зі стрілецької зброї. Незважаючи на складність, у ніч із 16 на 17 серпня українські військові збили 37 із 43 "мопедів" – це відмінний результат, враховуючи специфіку дрону.

На сьогоднішній день критично важливо замінювати застарілі системи ППО західними аналогами. Боротьба з російськими ракетами, іранськими "мопедами" стане в рази ефективнішою, якщо проти неї використовуватимуться модернізовані системи захисту.

"Жоден радянський автомобіль не може витримати конкуренцію з Ford, Mercedes тощо. Люди, які не можуть побудувати якісний автомобіль, не можуть побудувати якісну зброю", – зазначив полковник.

У цьому ключі важливо продовжувати діалог із західними союзниками щодо форсування постачання Україні сучасних систем оборони. Росія сьогодні обрала стратегію терору – Україна здатна його зупинити, але без допомоги це зробити в рази складніше.