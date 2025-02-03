Головне – безпека: з якою швидкістю їздити на авто взимку

Ми поспішаємо, десь запізнюємось і наздоганяємо час протягом цілого року, незалежно від сезону. Проте саме взимку поспішати на дорозі не можна – навіть якщо у вас досконале авто і дорога в усіх сенсах чиста.

Почати слід з того, що жоден тест-пілот чи експерт з безпеки руху не назве вам конкретного ліміту швидкості, якого не варто перевищувати на зимових трасах. Чому? Бо саме в холодний сезон надто багато чинників, які впливають на зчеплення коліс з дорогою. І все ж таки, певні натяки щодо конкретної цифри є – і про них ми згадаємо нижче.

Чому не можна поспішати взимку

На перший погляд, перешкода для швидкого руху в зимових умовах одна – слизька дорога. На якій буває важко контролювати навіть автомобіль, що рухається повільно і, так би мовити, штатно, без критичних ситуацій. Але основна причина не в тому. Річ у тім, що навіть на чистій дорозі взимку не рекомендується водити машину так, як влітку.

Найбільша небезпека зимових доріг – в їхній непередбачуваності. Хай навіть зараз під колесами мокрий асфальт, цілком зрозумілий пухкий сніг або неглибока колія, вже за кілька секунд чи за кілька метрів шляху покриття може змінитися на більш слизьке або геть слизьке. І тоді на великій швидкості водієві може не вистачити часу, щоб правильно зреагувати на нову загрозу. Як мінімум тому, що гальмівний шлях на "новому" покритті може виявитися значно довшим, ніж це було щойно – і зрозуміло, що перебачити зміну типу дороги чи помітити її візуально заздалегідь не завжди можливо.

Відтак, виходить, що для максимальної впевненості у безпеці в морозні дні слід їздити так, ніби під колесами слизька дорога.

А якщо у мене преміальні шини?

Так, шини високого класу – це завжди добре. Але, на жаль, навіть найсучасніші преміальні покришки не можуть змінити закони фізики. Безумовно, топові марки шин забезпечують коротший гальмівний шлях і краще зчеплення коліс на кривих ділянках трас і при маневруванні, але… Але для безпечного руху водій повинен трохи завчасно знати, наскільки слизькою буде дорога під колесами під час маневру – а цього взимку передбачити ніяк не можливо. Відтак, те, як саме його колеса (і машина цілому) будуть поводитись наступної хвилини, водій знати не може – якими б класними не були шини, вони потребують від водія логічних і адекватних дій.

При тому, саме у компаній-шинників можна підгледіти хоч якісь натяки на конкретну цифру горішнього швидкісного ліміту для зими.

Якою ж має бути швидкість взимку

Коли компанії – виробники шин для легкових машин презентують свої нові зимові покришки, вони ніколи не називають, на якій максимальній швидкості зазначена модель буде успішно працювати. І не тільки тому, що побоюються судових позовів, а й тому, що, як згадувалося вище, врахувати всі чинники безпеки неможливо.

Проте можна побачити, що гранична цифра швидкості, яка фігурує у виробників-шинників в тестах і вправах на керованість, 80 км/год – і не більше, та ще й часто з кількома важливими застереженнями. Тобто можна зробити висновок, що експерти всесвітнього рівня, які професійно займаються безпекою руху, будь-яку вищу швидкість вважають неприйнятною для зимових умов і навіть не розглядають як таку, на якій машина може адекватно керуватись.