Главное - безопасность: с какой скоростью ездить на авто зимой

Мы спешим, где-то опаздываем и догоняем время в течение всего года, независимо от сезона. Однако именно зимой спешить на дороге нельзя - даже если у вас совершенное авто и дорога во всех смыслах чистая.

Начать следует с того, что ни один тест-пилот или эксперт по безопасности движения не назовет вам конкретного лимита скорости, который не стоит превышать на зимних трассах. Потому что именно в холодный сезон слишком много факторов, которые влияют на сцепление колес с дорогой. И все же, определенные намеки относительно конкретной цифры есть - и о них мы вспомним ниже.

Почему нельзя спешить зимой

На первый взгляд, препятствие для быстрого движения в зимних условиях одно - скользкая дорога. На которой бывает трудно контролировать даже автомобиль, движущийся медленно и, так сказать, штатно, без критических ситуаций. Но основная причина не в том. Дело в том, что даже на чистой дороге зимой не рекомендуется водить машину так, как летом.

Самая большая опасность зимних дорог - в их непредсказуемости. Пусть даже сейчас под колесами мокрый асфальт, вполне понятный рыхлый снег или неглубокая колея, уже через несколько секунд или через несколько метров пути покрытие может измениться на более скользкое или совсем скользкое. И тогда на большой скорости водителю может не хватить времени, чтобы правильно среагировать на новую угрозу. Как минимум потому, что тормозной путь на "новом" покрытии может оказаться значительно длиннее, чем это было только что - и понятно, что предвидеть изменение типа дороги или заметить его визуально заранее не всегда возможно.

Следовательно, получается, что для максимальной уверенности в безопасности в морозные дни следует ездить так, будто под колесами скользкая дорога.

А если у меня премиальные шины?

Да, шины высокого класса - это всегда хорошо. Но, к сожалению, даже самые современные премиальные покрышки не могут изменить законы физики. Безусловно, топовые марки шин обеспечивают более короткий тормозной путь и лучшее сцепление колес на кривых участках трасс и при маневрировании, но... Но... Но для безопасного движения водитель должен немного заранее знать, насколько скользкой будет дорога под колесами во время маневра - а этого зимой предусмотреть никак не возможно. Следовательно, то, как именно его колеса (и машина в целом) будут вести себя в следующую минуту, водитель знать не может - какими бы классными ни были шины, они требуют от водителя логических и адекватных действий.

При том, именно у компаний-шинников можно подсмотреть хоть какие-то намеки на конкретную цифру верхнего скоростного лимита для зимы.

Какой же должна быть скорость зимой

Когда компании - производители шин для легковых машин презентуют свои новые зимние покрышки, они никогда не называют, на какой максимальной скорости указанная модель будет успешно работать. И не только потому, что опасаются судебных исков, но и потому, что, как упоминалось выше, учесть все факторы безопасности невозможно.

Тем не менее можно увидеть, что предельная цифра скорости, которая фигурирует у производителей-шинников в тестах и упражнениях на управляемость, 80 км/ч - и не более, да еще и часто с несколькими важными оговорками. То есть можно сделать вывод, что эксперты всемирного уровня, которые профессионально занимаются безопасностью движения, любую более высокую скорость считают неприемлемой для зимних условий и даже не рассматривают как такую, на которой машина может адекватно управляться.