Головна ціль - Київ та область. РФ вночі випустила 400 дронів та 18 ракет, - Зеленський

У ніч на 10 липня Російська Федерація (РФ) атакувала Україну 400 ударними дронами й 18 ракетами. Головною ціллю атаки був Київ та область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
За словами Зеленського, під час масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин, терористи застосували:
Головною цілю атаки був Київ та Київська область. Зокрема під ударами були:
Внаслідок обстрілу Києва:
Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/V_Zelenskiy_official)
Як відзначив президент, Росія нарощує терор, у зв'язку з чим Захід повинен бути швидшим із санкціями та тиском проти країни-терориста, а також з інвестиціями у виробництво зброї та розвиток технологій.
"Сьогодні говоритиму з партнерами, зокрема в межах "коаліції охочих", про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", - додав він.
Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотники. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.
До атак дронами терористи вдаються наразі щоночі. У ніч на 10 липня Київ пережив комбіновану атаку, внаслідок якої у місті є пошкодження, пожежі, багато диму, постраждалі та загиблі. Детальніше про обстріл столиці - у матеріалі РБК-Україна.
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