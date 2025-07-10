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Главная цель - Киев и область. РФ ночью выпустила 400 дронов и 18 ракет, - Зеленский

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 10 июля Российская Федерация (РФ) атаковала Украину 400 ударными дронами и 18 ракетами. Главной целью атаки был Киев и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, во время массированного комбинированного удара, который длился почти десять часов, террористы применили:

  • 18 ракет, среди которых были и баллистические;
  • около 400 дронов, из которых почти 200 - беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed.

Главной целью атаки был Киев и Киевская область. В частности под ударами были:

  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Кировоградская;
  • Харьковская области.

В результате обстрела Киева

  • погибли два человека;
  • 16 человек получили ранения.
 

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/V_Zelenskiy_official)

Как отметил президент, Россия наращивает террор, в связи с чем Запад должен быть быстрее с санкциями и давлением против страны-террориста, а также с инвестициями в производство оружия и развитие технологий.

"Сегодня буду говорить с партнерами, в частности в рамках "коалиции желающих", о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины. Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать", - добавил он.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотники. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам дронами террористы прибегают сейчас каждую ночь. В ночь на 10 июля Киев пережил комбинированную атаку, в результате которой в городе есть повреждения, пожары, много дыма, пострадавшие и погибшие. Подробнее об обстреле столицы - в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеВладимир Зеленский