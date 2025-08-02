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Головна помилка при використанні кондиціонера, якої припускаються 9 із 10 людей

Субота 02 серпня 2025 14:45
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Головна помилка при використанні кондиціонера, якої припускаються 9 із 10 людей Фото: Головна помилка при користуванні кондиціонером (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

У літню спеку кондиціонер, звісно, справжній порятунок. Проте більшість людей навіть не підозрюють, що допускають критичну помилку, яка не лише шкодить здоров'ю, а й значно знижує ефективність роботи пристрою.

РБК-Україна розповідає про головну помилку, яку роблять люди при використанні цього охолоджуючого пристрою.

Головна помилка при користуванні кондиціонером, яку роблять майже всі

Найпоширеніша помилка - встановлення занадто низької температури в приміщенні. Більшість користувачів у спеку виставляють кондиціонер на 18-20°C, прагнучи швидкого охолодження. Але це надто різкий контраст із температурою на вулиці, і він небезпечний.

Чим загрожує така помилка

  • Різка зміна температури створює навантаження на серцево-судинну систему. Від перебування у приміщенні з холодним повітрям після спеки виникає ризик спазмів судин.
  • Переохолодження призводить до застуд, бронхітів, запалення горла й навіть невралгії.
  • У багатьох людей спостерігаються головний біль, слабкість та біль у м'язах, спричинені холодним повітрям, що дме безпосередньо в тіло.

Як правильно користуватися кондиціонером?

Оптимальний температурний перепад між вулицею і приміщенням не більше 6-8°C. Якщо на вулиці +32, у кімнаті комфортно буде при +24-26°C.

Слід уникати прямого потоку повітря на людину. Розміщуйте кондиціонер або лопаті так, щоб повітря циркулювало по кімнаті, а не дуло прямо в обличчя.

Не забувайте про регулярне чищення фільтрів, бо забруднене повітря з пилом і бактеріями шкодить не менше, ніж спека.

Пам’ятайте, що кондиціонер - це не морозильна камера. Він має створювати комфорт, а не викликати хвороби. Обираючи правильну температуру та режим, ви не тільки збережете здоров'я, а й зменшите рахунки за електроенергію.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Health, BBC Health, Wikipedia.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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