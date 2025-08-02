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Главная ошибка при использовании кондиционера, которую допускают 9 из 10 людей

Суббота 02 августа 2025 14:45
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Главная ошибка при использовании кондиционера, которую допускают 9 из 10 людей Фото: Главная ошибка при пользовании кондиционером (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

В летнюю жару кондиционер, конечно, настоящее спасение. Однако большинство людей даже не подозревают, что допускают критическую ошибку, которая не только вредит здоровью, но и значительно снижает эффективность работы устройства.

РБК-Украина рассказывает о главной ошибке, которую совершают люди при использовании этого охлаждающего устройства.

Главная ошибка при пользовании кондиционером, которую совершают почти все

Самая распространенная ошибка - установка слишком низкой температуры в помещении. Большинство пользователей в жару выставляют кондиционер на 18-20°C, стремясь к быстрому охлаждению. Но это слишком резкий контраст с температурой на улице, и он опасен.

Чем грозит такая ошибка

  • Резкая смена температуры создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. От пребывания в помещении с холодным воздухом после жары возникает риск спазмов сосудов.
  • Переохлаждение приводит к простудам, бронхитам, воспалению горла и даже невралгии.
  • У многих людей наблюдаются головная боль, слабость и боль в мышцах, вызванные холодным воздухом, дующим непосредственно в тело.

Как правильно пользоваться кондиционером?

Оптимальный температурный перепад между улицей и помещением не более 6-8°C. Если на улице +32, в комнате комфортно будет при +24-26°C.

Следует избегать прямого потока воздуха на человека. Размещайте кондиционер или лопасти так, чтобы воздух циркулировал по комнате, а не дул прямо в лицо.

Не забывайте о регулярной чистке фильтров, так как загрязненный воздух с пылью и бактериями вредит не меньше, чем жара.

Помните, что кондиционер - это не морозильная камера. Он должен создавать комфорт, а не вызывать болезни. Выбирая правильную температуру и режим, вы не только сохраните здоровье, но и уменьшите счета за электроэнергию.

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При написании материала использовались следующие источники: сайт Health, BBC Health, Wikipedia.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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