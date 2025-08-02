Главная ошибка при использовании кондиционера, которую допускают 9 из 10 людей

В летнюю жару кондиционер, конечно, настоящее спасение. Однако большинство людей даже не подозревают, что допускают критическую ошибку, которая не только вредит здоровью, но и значительно снижает эффективность работы устройства.

РБК-Украина рассказывает о главной ошибке, которую совершают люди при использовании этого охлаждающего устройства.

Главная ошибка при пользовании кондиционером, которую совершают почти все

Самая распространенная ошибка - установка слишком низкой температуры в помещении. Большинство пользователей в жару выставляют кондиционер на 18-20°C, стремясь к быстрому охлаждению. Но это слишком резкий контраст с температурой на улице, и он опасен.

Чем грозит такая ошибка

Резкая смена температуры создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. От пребывания в помещении с холодным воздухом после жары возникает риск спазмов сосудов.

создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. От пребывания в помещении с холодным воздухом после жары возникает риск спазмов сосудов. Переохлаждение приводит к простудам, бронхитам, воспалению горла и даже невралгии.

приводит к простудам, бронхитам, воспалению горла и даже невралгии. У многих людей наблюдаются головная боль, слабость и боль в мышцах, вызванные холодным воздухом, дующим непосредственно в тело.

Как правильно пользоваться кондиционером?

Оптимальный температурный перепад между улицей и помещением не более 6-8°C. Если на улице +32, в комнате комфортно будет при +24-26°C.

Следует избегать прямого потока воздуха на человека. Размещайте кондиционер или лопасти так, чтобы воздух циркулировал по комнате, а не дул прямо в лицо.

Не забывайте о регулярной чистке фильтров, так как загрязненный воздух с пылью и бактериями вредит не меньше, чем жара.

Помните, что кондиционер - это не морозильная камера. Он должен создавать комфорт, а не вызывать болезни. Выбирая правильную температуру и режим, вы не только сохраните здоровье, но и уменьшите счета за электроэнергию.