Спека б'є по гаманцю: як уберегти кондиціонер і зекономити на електриці
Українцям розповіли про основні моменти, які "вбивають" кондиціонер, а також пояснили, як зекономити бюджет у спекотну погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію диверсифікованого енергетичного холдингу DTEK Group (Група ДТЕК) у Telegram.
Як вберегти кондиціонер і зекономити на електриці
У ДТЕК розповіли, що є низка основних моментів, які негативно впливають на кондиціонери громадян. Особливо тоді, коли в Україні - спека, а кондиціонери працюють "на межі".
"Багато хто навіть не здогадується, що саме зараз техніка може зламатися швидше або ж просто з'їдати купу зайвої електроенергії", - зауважили в енергетичному холдингу.
Найпоширеніша серед користувачів помилка - забиті фільтри.
"Якщо їх не чистити щонайменше раз на місяць, кондиціонер працює гірше, споживає більше енергії і може перегрітися", - пояснили українцям.
Крім того, у ДТЕК радять хоча б раз на рік викликати майстра - щоб перевірити систему.
Температуру бажано тримати в межах 24-26°C.
"Якщо ставите менше, кожен градус нижче 22°C додає до рахунку до 8%", - повідомили у ДТЕК.
У спекотну погоду громадянам радять також:
- закривати штори;
- використовувати на вікнах спеціальну плівку.
"Це не дає сонцю перегрівати приміщення й кондиціонер не витрачає зайвого", - нагадали громадянам.
Насамкінець у ДТЕК порадили не забувати, що влітку споживання в енергосистемі зростає.
"Економити - це не тільки про гроші, а й про стабільне світло для всіх", - підсумувала спікер DTEK Group.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зріс попит на кондиціонери влітку та скільки за них доведеться заплатити у 2025 році.
Крім того, ми пояснювали, на які характеристики обов'язково потрібно звертати увагу під час купівлі кондиціонера, щоб він не був марним.
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