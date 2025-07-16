Спека б'є по гаманцю: як уберегти кондиціонер і зекономити на електриці

Українцям розповіли про основні моменти, які "вбивають" кондиціонер, а також пояснили, як зекономити бюджет у спекотну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію диверсифікованого енергетичного холдингу DTEK Group (Група ДТЕК) у Telegram.

Як вберегти кондиціонер і зекономити на електриці

У ДТЕК розповіли, що є низка основних моментів, які негативно впливають на кондиціонери громадян. Особливо тоді, коли в Україні - спека, а кондиціонери працюють "на межі".

"Багато хто навіть не здогадується, що саме зараз техніка може зламатися швидше або ж просто з'їдати купу зайвої електроенергії", - зауважили в енергетичному холдингу.

Найпоширеніша серед користувачів помилка - забиті фільтри.

"Якщо їх не чистити щонайменше раз на місяць, кондиціонер працює гірше, споживає більше енергії і може перегрітися", - пояснили українцям.

Крім того, у ДТЕК радять хоча б раз на рік викликати майстра - щоб перевірити систему.

Температуру бажано тримати в межах 24-26°C.

"Якщо ставите менше, кожен градус нижче 22°C додає до рахунку до 8%", - повідомили у ДТЕК.

У спекотну погоду громадянам радять також:

закривати штори ;

; використовувати на вікнах спеціальну плівку.

"Це не дає сонцю перегрівати приміщення й кондиціонер не витрачає зайвого", - нагадали громадянам.

Насамкінець у ДТЕК порадили не забувати, що влітку споживання в енергосистемі зростає.

"Економити - це не тільки про гроші, а й про стабільне світло для всіх", - підсумувала спікер DTEK Group.