Головна ознака, що у вас слабкий торс тіла: не ігноруйте це!

Головна ознака слабкого корпусу

Тренер Стефані Мансур розповів, що навіть люди, які щодня займаються аеробними вправами, такими як ходьба або їзда на велосипеді, можуть не усвідомлювати, що у них ослаблений корпус тіла.

Зокрема, біль у попереку є головною ознакою слабкого корпусу.

"Прес підтримує спину та хребет, а це означає, що без сильних м’язів живота ваша спина змушена працювати більше. Якщо м’язи живота слабкі, ви, ймовірно, занадто сильно покладаєтеся на м’язи спини для дій, які зазвичай покриваються вашим пресом", - зазначив експерт.

Міцний торс покращує поставу та допомагає людям рухатися легко. Це призводить до здоровішого старіння.

М’язи кора з’єднують верхню та нижню частини тіла, а це означає, що без сильного корпусу важче рухатися з легкістю.

Що варто робити

Заняття діяльністю, що зміцнює та розтягує м’язи кора, допоможуть зробити його міцнішим.

Але найкращі тренування для пресу - це вправи, спрямовані на глибокі м'язи кора, включаючи поперечний м'яз живота, м'язи тазового дна та діафрагму.

Оскільки ці м’язи підтримують хребет, їх зміцнення також допомагає зняти навантаження на спину, зменшує біль і покращує поставу й рухливість.

Експерт рекомендує наступні 8 вправ для зміцнення м'язів торса:

нахили тазом

постукування пальцями ніг

велосипед

альпіністи

планка

мертвий жук

зворотні випади

підняття ніг

Щоб дійсно зміцнити глибокі м’язи корпуса та відчути покращення болю в попереку, ключовим фактором є регулярність.