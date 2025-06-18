Главный признак, что у вас слабый торс тела: не игнорируйте это!

Главный признак слабого корпуса

Тренер Стефани Мансур рассказал, что даже люди, которые ежедневно занимаются аэробными упражнениями, такими как ходьба или езда на велосипеде, могут не осознавать, что у них ослаблен корпус тела.

В частности, боль в пояснице является главным признаком слабого корпуса.

"Пресс поддерживает спину и позвоночник, а это означает, что без сильных мышц живота ваша спина вынуждена работать больше. Если мышцы живота слабые, вы, вероятно, слишком сильно полагаетесь на мышцы спины для действий, которые обычно покрываются вашим прессом", - отметил эксперт.

Крепкий торс улучшает осанку и помогает людям двигаться легко. Это приводит к более здоровому старению.

Мышцы кора соединяют верхнюю и нижнюю части тела, а это означает, что без сильного корпуса труднее двигаться с легкостью.

Что стоит делать

Занятия деятельностью, укрепляющей и растягивающей мышцы кора, помогут сделать его крепче.

Но лучшие тренировки для пресса - это упражнения, направленные на глубокие мышцы кора, включая поперечную мышцу живота, мышцы тазового дна и диафрагму.

Поскольку эти мышцы поддерживают позвоночник, их укрепление также помогает снять нагрузку на спину, уменьшает боль и улучшает осанку и подвижность.

Эксперт рекомендует следующие 8 упражнений для укрепления мышц торса:

наклоны тазом

постукивание пальцами ног

велосипед

альпинисты

планка

мертвый жук

обратные выпады

поднятие ног

Чтобы действительно укрепить глубокие мышцы корпуса и почувствовать улучшение боли в пояснице, ключевым фактором является регулярность.