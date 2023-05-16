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Екс-голові Верховного суду Князєву повідомили про підозру

Фото: Всеволод Князєв (pravo.ua)
Автор: Юлія Акимова, Дмитро Браславський

У вівторок, 16 травня, екс-голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику - адвокату повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Керівник САП особисто повідомив про підозру екс-голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди.

За даними джерела РБК-Україна адвокатом є Олег Горецький. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного суду для подальшого ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою - ред.). Князєву та адвокату може загрожувати позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

"Наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду. Зокрема, на хабарі у 2,7 млн доларів спіймали екс-голову Верховного суду України Всеволода Князєва.

На пленуму Верховного суду було підтримано дострокове припинення повноважень голови суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

Детальніше про резонансну справу читайте у матеріалі РБК-Україна.

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