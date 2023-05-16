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Экс-главе Верховного суда Князеву сообщили о подозрении

Фото: Всеволод Князев (pravo.ua)
Автор: Юлия Акимова, Дмитрий Браславский

Во вторник, 16 мая, экс-главе Верховного суда Всеволоду Князеву и его сообщнику - адвокату сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Руководитель САП лично сообщил о подозрении экс-главе Верховного суда и адвокату, разоблаченным на получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды.

По данным источника РБК-Украина адвокатом является Олег Горецкий. Адвокат выступил посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного суда для последующего принятия судебного решения в интересах бизнесмена.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом - ред.). Князеву и адвокату может грозить лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

"Решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. В частности, на взятке в 2,7 млн долларов поймали экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева.

На пленуме Верховного суда было поддержано досрочное прекращение полномочий главы суда Всеволода Князева, задержанного на взятке в размере 2,7 млн долларов.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале РБК-Украина.

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