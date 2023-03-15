"Голові уряду "ДНР" повідомлено про підозру в організації вивезення зерна України

Так званому "голові уряду "ДНР" Віталію Хоценку повідомлено про підозру в організації вивезення українського зерна до Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Він входить до найближчого оточення терориста Пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на "керівну посаду" у червні 2022 року. У лавах окупаційного органу фігурант виконує завдання Москви щодо матеріально-технічного забезпечення бойовиків, які беруть участь у збройній агресії проти України", - пише пресслужба.
Хоценко відповідав за вивезення українського зерна, вугілля й граніту з Маріупольського порту до Росії. Зокрема він є одним з організаторів фейкового "референдуму" про "приєднання" захопленої території Донеччини до складу Росії.
"Голові уряд "ДНР" було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
"Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України. Втім, Служба безпеки знає про його місця перебування, маршрути переміщення та проводить комплексні заходи для притягнення до відповідальності", - додає СБУ.
Фото: СБУ повідомила про підозру "голові уряду "ДНР", який організував викрадення зерна України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала колишнього співробітника, який закликав українських воїнів до дезертирства та втечі з Києва. У разі відмові, зрадник шантажував "злиттям" даних ФСБ.
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