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"Главе правительства "ДНР" сообщено о подозрении в организации вывоза зерна Украины

Фото: СБУ сообщила о подозрении "главе правительства "ДНР", организовавшего похищение зерна Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Так называемому "главе правительства "ДНР" Виталию Хоценко сообщено о подозрении в организации вывоза украинского зерна в Россию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Он входит в ближайшее окружение террориста Пушилина, который непосредственно способствовал его назначению на "руководящую должность" в июне 2022 года. В рядах оккупационного органа фигурант выполняет задачи Москвы по материально-техническому обеспечению боевиков, участвующих в вооруженной агрессии против Украины", - пишет пресс-служба.

Хоценко отвечал за вывоз украинского зерна, угля и гранита из Мариупольского порта в Россию. В частности, он является одним из организаторов фейкового "референдума" о "присоединении" захваченной территории Донецкой области в состав России.

"Главе правительства "ДНР" было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).


"В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части востока Украины. Впрочем, Служба безопасности знает о его местах пребывания, маршрутах перемещения и проводит комплексные мероприятия по привлечению к ответственности", - добавляет СБУ.



Фото: СБУ сообщила о подозрении "главе правительства "ДНР", организовавшего похищение зерна Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала бывшего сотрудника, призвавшего украинских воинов к дезертирству и бегству из Киева. В случае отказа, предатель шантажировал "сливом" данных ФСБ.

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