В Україні затримали колишнього СБУшника, який шантажував колег в обмін на дезертирство

СБУ затримала колишнього співробітника, який закликав українських захисників до дезертирства та втечі з Києва. Якщо колеги йому відмовляли, шантажував "злити" дані про них ФСБ.

"Напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн Євросоюзу. Звідти він телефонував колишнім колегам і закликав їх дезертувати з Києва, обіцяючи, що в такому разі з ними "все буде добре", - йдеться в повідомленні.

Якщо йому відмовляли, то погрожував "злити" їхні персональні дані представникам російських спецслужб.



Крім того, він намагався передати ворогу відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Для цього намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ.



У березні 2023 року він перетнув державний кордон України, де його одразу затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.



На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили йому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).