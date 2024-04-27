ДТП у Броварах: голові РВА повідомили про підозру

Голові РДА у Броварах Володимиру Майбоженку, який 26 квітня у п'яному стані вчинив аварію з чотирма постраждалими, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Так, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

"До Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Обставини аварії за участю Майбоженка

За даними слідства, 26 квітня у Броварах, перебуваючи за кермом автомобіля, і проїхавши перехрестя на заборонений сигнал світлофора, голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко наїхав на пішоходів.

"За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле. Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що 26 квітня практично відразу стало відомо про те, що Володимира Майбоженка звільнять з посади. При цьому, за даними на 27 квітня, двоє з чотирьох людей, які постраждали під час аварії, яку влаштував голова РДА, перебувають у тяжкому стані.