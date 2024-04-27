ДТП в Броварах: главе РВА сообщили о подозрении

Главе РГА в Броварах Владимиру Майбоженко, который 26 апреля в пьяном состоянии устроил аварию с четырьмя пострадавшими, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Так, при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры должностному лицу РГА сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

"В Шевченковский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии с участием Майбоженко

По данным следствия, 26 апреля в Броварах, находясь за рулем автомобиля, и проехав перекресток на запрещенный сигнал светофора, глава райгосадминистрации в Броварах Владимир Майбоженко наехал на пешеходов.

"По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле. Четыре человека, среди которых один ребенок, были госпитализированы в больницу", - добавили в ведомстве.

Напомним, что 26 апреля практически сразу стало известно о том, что Владимира Майбоженко уволят с должности. При этом, по данным на 27 апреля, двое из четырех людей, которые пострадали во время аварии, которую устроил глава РГА, находятся в тяжелом состоянии.