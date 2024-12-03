Главы МИД НАТО обсудят поддержку Украины во время возможных переговоров с Россией, - Рютте

Главы Министерств иностранных дел стран НАТО, во время саммита Альянса, обсудят как Украине выйти из позиции силы во время возможных переговоров с Российской Федерацией (РФ). Для этого Киеву необходимо оказывать больше военной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время брифинга .

"Мы должны сосредоточиться на том, как сделать так, чтобы Украина, когда бы она ни решила вступить в мирные переговоры, сделала это с позиции силы. А для этого очень важно, чтобы в Украину поступало больше военной помощи", - заявил Рютте отвечая на вопрос относительно ожиданий от саммита НАТО.

Как отметил Рютте, усиление помощи Украине перед возможными переговорами является главной задачей, которую должно выполнить НАТО. Уже после этого украинское правительство самостоятельно будет решать, когда оно будет готово к диалогу с врагом.

Возможные переговоры между Россией и Украиной

47-й президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп не раз заявлял о своем намерении посадить Украину и Россию за стол переговоров, когда вернется в Белый дом. В то же время Владимир Зеленский предупреждал США об опасности поспешного завершения войны.

Украинский президент также подчеркивал, что место проведения мирных переговоров не будет иметь значения, если Украина окажется в более слабой позиции по сравнению с Россией.

Согласно материалу CNN, администрация США может потребовать достижения прекращения огня на линии фронта перед началом переговоров между сторонами.