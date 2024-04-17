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Голови МЗС країн G7 обговорять підтримку української ППО

Фото: голови МЗС країн G7 обговорять підтримку української ППО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністри закордонних справ країн "Групи Семи" (G7) порушать питання підтримки української системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами речника федерального уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта, зустріч відбудеться сьогодні, 17 квітня, на Капрі. 

ППО для України 

Останні тижні, на тлі посилення російських терористичних ударів, питання посилення української протиповітряної оборони стало особливо гострим. Як раніше розповідав президент Володимир Зеленський, для повного закриття неба нашій країні потрібні лише 25 одиниць американських ЗРК Patriot. 

Тим часом допомогу Києву з пошуком систем ППО обіцяв Берлін. Німеччина планує переглянути свої запаси й активувати пошук по всьому світу. Зокрема було прийнято рішення щодо  передачі Україні додаткової системи Patriot.

Посилити нашу протиповітряну оборону нещодавно закликав голова Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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