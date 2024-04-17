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Главы МИД стран G7 обсудят поддержку украинской ПВО

Фото: главы МИД стран G7 обсудят поддержку украинской ПВО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министры иностранных дел стран "Группы Семи" (G7) поднимут вопрос поддержки украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам спикера федерального правительства Германии Штеффена Гебештрайта, встреча состоится сегодня, 17 апреля, на Капри. 

ПВО для Украины

Последние недели, на фоне усиления российских террористических ударов, вопрос усиления украинской противовоздушной обороны стал особенно острым. Как ранее рассказывал президент Владимир Зеленский, для полного закрытия неба нашей стране нужны всего 25 единиц американских ЗРК Patriot.

Тем временем помощь Киеву с поиском систем ПВО обещал Берлин. Германия планирует пересмотреть свои запасы и активировать поиск по всему миру. В частности было принято решение о передаче Украине дополнительной системы Patriot.

Усилить нашу противовоздушную оборону недавно призвал глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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