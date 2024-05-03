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Голові Маріупольського порту повідомлено про підозру у багатомільйонній розтраті

Фото: голові Маріупольського порту повідомлено про підозру у багатомільйонній розтраті (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Сергій Пишкін

Виконувачу обов’язків директора Маріупольського порту повідомлено про підозру у розтраті 11,6 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Що сталось 

У лютому 2022 року між "Маріупольським морським торговельним портом" й товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір щодо додаткових робіт з будівництва спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів. 

Після початку повномасштабної війни виконувач обов’язків директора порту сплатив підрядній організації не відпрацьовані договором кошти

"Достеменно знаючи, що будівництво на підприємстві в умовах активних бойових дій не проводитиметься, посадовець надав вказівки підлеглим працівникам готувати фіктивні документи. При цьому їх оформлювали "задніми числами" - вже після закінчення строків дії договору", - додає прокуратура. 

З жовтня по грудень 2022 року підрядник незаконно отримав від держпідприємства більше 11,6 млн гривень. 

Що загрожує 

Виконувачу обов’язків директора Маріупольського порту повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. 

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 2 травня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру чинному народному депутату України про підозру у незаконному збагаченні на понад 11 млн гривень. Згідно з даними видання, мова йде про Андрія Клочка.

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Маріуполь