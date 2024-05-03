Голові Маріупольського порту повідомлено про підозру у багатомільйонній розтраті

Що сталось

У лютому 2022 року між "Маріупольським морським торговельним портом" й товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір щодо додаткових робіт з будівництва спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів.

Після початку повномасштабної війни виконувач обов’язків директора порту сплатив підрядній організації не відпрацьовані договором кошти.

"Достеменно знаючи, що будівництво на підприємстві в умовах активних бойових дій не проводитиметься, посадовець надав вказівки підлеглим працівникам готувати фіктивні документи. При цьому їх оформлювали "задніми числами" - вже після закінчення строків дії договору", - додає прокуратура.

З жовтня по грудень 2022 року підрядник незаконно отримав від держпідприємства більше 11,6 млн гривень.

Що загрожує

Виконувачу обов’язків директора Маріупольського порту повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.