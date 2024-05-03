Главе Мариупольского порта сообщено о подозрении в многомиллионной растрате

Что случилось

В феврале 2022 года между "Мариупольским морским торговым портом" и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор о дополнительных работах по строительству специализированного перегрузочного комплекса зерновых грузов.

После начала полномасштабной войны исполняющий обязанности директора порта оплатил подрядной организации не отработанные договором средства.

"Доподлинно зная, что строительство на предприятии в условиях активных боевых действий не будет проводиться, чиновник дал указания подчиненным работникам готовить фиктивные документы. При этом их оформляли "задними числами" - уже после окончания сроков действия договора", - добавляет прокуратура.

С октября по декабрь 2022 года подрядчик незаконно получил от госпредприятия более 11,6 млн гривен.

Что угрожает

Исполняющему обязанности директора Мариупольского порта сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной в условиях военного положения, в особо крупных размерах.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.