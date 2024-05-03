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Главе Мариупольского порта сообщено о подозрении в многомиллионной растрате

Фото: голові Маріупольського порту повідомлено про підозру у багатомільйонній розтраті (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Сергей Пышкин

Исполняющему обязанности директора Мариупольского порта сообщено о подозрении в растрате 11,6 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Что случилось

В феврале 2022 года между "Мариупольским морским торговым портом" и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор о дополнительных работах по строительству специализированного перегрузочного комплекса зерновых грузов. 

После начала полномасштабной войны исполняющий обязанности директора порта оплатил подрядной организации не отработанные договором средства

"Доподлинно зная, что строительство на предприятии в условиях активных боевых действий не будет проводиться, чиновник дал указания подчиненным работникам готовить фиктивные документы. При этом их оформляли "задними числами" - уже после окончания сроков действия договора", - добавляет прокуратура. 

С октября по декабрь 2022 года подрядчик незаконно получил от госпредприятия более 11,6 млн гривен. 

Что угрожает

Исполняющему обязанности директора Мариупольского порта сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной в условиях военного положения, в особо крупных размерах. 

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 2 мая, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении действующему народному депутату Украины о подозрении в незаконном обогащении более чем на 11 млн гривен. Согласно данным издания, речь идет об Андрее Клочке.

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Мариуполь