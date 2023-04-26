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Голови Генштабів країн НАТО в травні обговорять війну в Україні

Фото: голови Генштабів країн НАТО в травні обговорять війну в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Найвищий військовий орган НАТО й Військовий комітет готується зібратись на особисте засідання в Брюсселі вже 10 травня. Планують обговорити війну на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Зазначається, що на засідання головуватиме голова Військового комітету адмірал Роб Бауер. Зокрема до обговорень будуть залучені:

  • верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі;
  • Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації генерал Філіп Лавінь.

"Засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників Генеральних штабів дасть змогу 32 начальникам Генеральних штабів зустрітись і обговорити питання стратегічної важливості для Альянсу", - пише пресслужба.

Які питання обговорять під час засідання:

  • генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету під час першого засідання для обговорень ключових пріоритетів і викликів Альянсу.
  • під час другого засідання голови Генштабів порушать питання війни на території України, ситуацію на місцях і подальшу підтримку України з боку НАТО і членів Альянсу.
  • третє засідання буде присвячене посиленню сил і засобів стримування і оборони Альянсу напередодні рішень Вільнюського саміту і після нього.
  • під час четвертого й п'ятого засідання Військовий комітет надасть додаткові вказівки й рекомендації щодо перебудови оборонних сил і засобів НАТО.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує прийняття амбітних рішень щодо майбутнього вступу України в НАТО під час майбутнього саміту Альянсу в Вільнюсі.

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