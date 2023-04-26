Голови Генштабів країн НАТО в травні обговорять війну в Україні

Найвищий військовий орган НАТО й Військовий комітет готується зібратись на особисте засідання в Брюсселі вже 10 травня. Планують обговорити війну на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Які питання обговорять під час засідання:

"Засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників Генеральних штабів дасть змогу 32 начальникам Генеральних штабів зустрітись і обговорити питання стратегічної важливості для Альянсу", - пише пресслужба.

Зазначається, що на засідання головуватиме голова Військового комітету адмірал Роб Бауер. Зокрема до обговорень будуть залучені:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує прийняття амбітних рішень щодо майбутнього вступу України в НАТО під час майбутнього саміту Альянсу в Вільнюсі.

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