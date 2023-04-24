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Білий дім про членство України в НАТО: спочатку треба дати відсіч російській агресії

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США, Понеділок 24 квітня 2023 21:05
Білий дім про членство України в НАТО: спочатку треба дати відсіч російській агресії Фото: координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати підтримують вступ України до НАТО, однак спочатку треба дати відсіч російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Нічого не змінилося в питанні нашої підтримки політики відкритих дверей для НАТО. З цього приводу нічого не змінилося. Ми продовжуємо підтримувати відкриті двері для НАТО. Але ми також заявляли, що будь-яка розмова про вступ до Альянсу має бути розмовою між відповідною країною і самим Альянсом",- сказав Кірбі.

Він зазначив, що зараз союзники зосереджені на тому, щоб Україна могла дати відсіч російській агресії.

"Це має бути в центрі уваги зараз - допомога Україні в досягненні успіху на полі бою, щоби вони могли досягти успіху й за столом переговорів. На цьому ми зараз зосереджуємо увагу. Нехай генеральний секретар НАТО говорить від імені самого Альянсу", - підкреслив представник Білого дому.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що очікує від саміту НАТО у Вільнюсі. Він вважає, що Північноатлантичному альянсу необхідно прийняти амбітні рішення щодо майбутнього вступу України в НАТО.

Також нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ. Під час поїздки він зустрівся з президентом та підтвердив, що майбутнє України в Альянсі.

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