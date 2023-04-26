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Главы Генштабов стран НАТО в мае обсудят войну в Украине

Фото: главы Генштабов стран НАТО в мае обсудят войну в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Высший военный орган НАТО и Военный комитет готовятся собраться на личное заседание в Брюсселе уже 10 мая. Планируется обсудить войну на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Отмечается, что на заседании будет председательствовать глава Военного комитета адмирал Роб Бауэр. В частности, к обсуждениям будут привлечены:

  • верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи;
  • Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь.

"Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников Генеральных штабов позволит 32 начальникам Генеральных штабов встретиться и обсудить вопросы стратегической важности для Альянса", - пишет пресс-служба.

Какие вопросы обсудят во время заседания:

  • генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первом заседании для обсуждения ключевых приоритетов и вызовов Североатлантического союза.
  • во время второго заседания главы Генштабов поднимут вопросы войны на территории Украины, ситуацию на местах и дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и членов Альянса.
  • третье заседание будет посвящено усилению сил и средств сдерживания и обороны Североатлантического союза в преддверии решений Вильнюсского саммита и после него.
  • Во время четвертого и пятого заседания Военный комитет предоставит дополнительные указания и рекомендации по перестройке оборонных сил и средств НАТО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает принятия амбициозных решений по поводу предстоящего вступления Украины в НАТО во время предстоящего саммита Альянса в Вильнюсе.

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