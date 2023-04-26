Главы Генштабов стран НАТО в мае обсудят войну в Украине

Высший военный орган НАТО и Военный комитет готовятся собраться на личное заседание в Брюсселе уже 10 мая. Планируется обсудить войну на территории Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Отмечается, что на заседании будет председательствовать глава Военного комитета адмирал Роб Бауэр. В частности, к обсуждениям будут привлечены:
"Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников Генеральных штабов позволит 32 начальникам Генеральных штабов встретиться и обсудить вопросы стратегической важности для Альянса", - пишет пресс-служба.
Какие вопросы обсудят во время заседания:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает принятия амбициозных решений по поводу предстоящего вступления Украины в НАТО во время предстоящего саммита Альянса в Вильнюсе.
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