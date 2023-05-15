Голова Верховного суду Князєв попався на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів

"САП та НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному суді, а саме схему отримання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду", - сказано у повідомленні правоохоронців.

Фото: керівництво Верховного суду зловили на хабарі (t.me/sap_gov_ua)

Там зазначили, що наразі проводяться слідчі дії. Деталі обіцяють повідомити пізніше.

При цьому, за інформацією джерела РБК-Україна, на хабарі спіймали голову Верховного суду України Всеволода Князєва.

У мережі повідомляють, що йдеться про хабар у розмірі близько 2,7 мільйонів доларів. Цю інформацію підтвердили РБК-Україна у САП. Князєв став найвищим за статусом чиновником України, якого спіймали на хабарі.

Що відомо про голову Верховного суду

Всеволод Князєв закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, Український державний морський технічний університет та Одеську національну юридичну академію. Вперше його призначили суддею у 2013 році, а у 2017 він став суддею Верховного суду.

У 2021 році пленум Верховного суду обрав його головою. Він вступив на посаду 1 грудня 2021 року.