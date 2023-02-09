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"Попереджав" підозрюваних про обшуки. В Одесі затримали помічника судді

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Одеса, Четвер 09 лютого 2023 12:53
"Попереджав" підозрюваних про обшуки. В Одесі затримали помічника судді Фото: СБУ викрила в Одесі помічника судді (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі викрили помічника судді, який передавав таємну інформацію підозрюваним. Він попереджав фігурантів справ про обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці запобігли масштабному витоку інформації в одному з районних судів Одеси. СБУ затримали помічника судді, який за хабарі "зливав" фігурантам справ закриту інформацію.

Зокрема, за гроші він пропонував завчасно попереджати про заплановані обшуки. Таким чином зловмисники могли знищити речові докази і переховуватись від правосуддя.

Вартість "послуг" становила від 100 до тисячі доларів. Сума залежала від важливості справи і термінів проведення процесуальних заходів. Серед головних "клієнтів" чиновника були учасники злочинних груп.

СБУ задокументувала злочинну діяльність помічника судді і затримали хабарника під час спроби передати закриті дані. Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

Фото: СБУ викрила в Одесі помічника судді (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ затримала посадовця "Укрзалізниці", який працював на російську ФСБ.

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