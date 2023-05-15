Глава Верховного суда Князев попался на взятке в размере 2,7 млн долларов

"САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда", - сказано в сообщении правоохранителей.

Фото: руководство Верховного суда поймали на взятке (t.me/sap_gov_ua)

Там отметили, что сейчас проводятся следственные действия. Детали обещают сообщить позже.

При этом, по информации источника РБК-Украина, на взятке поймали председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Источник рассказал РБК-Украина, что речь идет о взятке в размере 2,7 миллиона долларов. Князев стал самым высоким по статусу чиновником Украины, которого поймали на взятке.

Что известно о главе Верховного суда

Всеволод Князев окончил Николаевский гуманитарный институт, Украинский государственный морской технический университет и Одесскую национальную юридическую академию. Впервые его назначили судьей в 2013 году, а в 2017 он стал судьей Верховного суда.

В 2021 году пленум Верховного суда избрал его председателем. Он вступил в должность 1 декабря 2021 года.