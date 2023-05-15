Глава Верховного суда Князев попался на взятке в размере 2,7 млн долларов

Украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой принимало участие руководство Верховного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП в Telegram.
"САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда", - сказано в сообщении правоохранителей.
Там отметили, что сейчас проводятся следственные действия. Детали обещают сообщить позже.
При этом, по информации источника РБК-Украина, на взятке поймали председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.
Источник рассказал РБК-Украина, что речь идет о взятке в размере 2,7 миллиона долларов. Князев стал самым высоким по статусу чиновником Украины, которого поймали на взятке.
Всеволод Князев окончил Николаевский гуманитарный институт, Украинский государственный морской технический университет и Одесскую национальную юридическую академию. Впервые его назначили судьей в 2013 году, а в 2017 он стал судьей Верховного суда.
В 2021 году пленум Верховного суда избрал его председателем. Он вступил в должность 1 декабря 2021 года.
Напомним, ранее стало известно, что один из чиновников "Укроборонпрома" пойдет под суд из-за участия в коррупционной схеме.
Также мы писали, что в Одессе задержали помощника судьи, который предупреждал подозреваемых об обысках.
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