Корупційні схеми в "Укроборонпромі". Ще один екс-чиновник піде під суд

Колишній керівник одного з заводів "Укроборонпрому" піде під суд за корупційні схеми. Екс-чиновника підозрюють у розтраті 1,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

За даними слідства, виконувач обов'язків директора "Промоборонекспорт" впродовж 2016 року розтратив кошти державного підприємства під час виконання замовлення для іншої держави.

Так, завод зобов'язався для однієї з країн Північної Америки виконати капітальний ремонт трьох військових вертольотів.Через підроблення документів підприємству "Укроборонпрому" завдано збитків на 1,34 млн доларів.

Прокурори САП 19 квітня завершили розслідування за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ. Матеріали справи надали адвокатам обвинуваченого. Після цього справу передадуть до суду.

Нагадаємо, на початку лютого керівнику підрозділу Міноборони оголосили підозру у заволодінні коштів та службовому підробленні документів. За даними РБК-Україна, підозру вручили директору "Промоборонекспорту" Володимиру Терещенку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.