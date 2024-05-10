Голова "Укренерго" пояснив порядок відключення електроенергії в умовах дефіциту

Як зазначив Кудрицький, у 2024 році масштаб російських атак вже перевершив масштаб в сезоні 2022-2023 років. Особливо це стосується дронів-камікадзе, яких стало в рази більше.

"Масштаб пошкоджень також спів ставний. Якщо говорити про генерацію, про електростанції, навіть перевершив масштаб минулорічних уражень", - сказав він. Через це в системі утворився дефіцит генерації в ранкові і вечірні години, і "Укренерго" вимушене застосовувати графіки обмежень для промисловості та бізнесу.

Кудрицький також повідомив, що зараз Україна сильно залежить від імпорту та аварійної допомоги з інших країн. Через те, що вночі імпорту майже немає, тому виникає дефіцит і в нічні години.

"Дуже багато питань виникає, чому не обмежують населення, а обмежують тільки бізнес. Є певний порядок застосування обмежень, і він визначає і черговість, і формат таких обмежень", - сказав він.

За його словами, зараз дефіцит виникає в певні години, тому вимикають саме для промисловості та бізнесу.

Відключення світла

Нагадаємо, що з 18:00 четверга, 9 травня до 7:00 п’ятниці в усіх регіонах застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося. Такий графік планується і на сьогодні.

Водночас в "Укренерго заявили, що у разі зростання споживання можливе відключення і побутових споживачів, але спростували інформацію про графіки відключення світла для населення.