Глава "Укрэнерго" пояснил порядок отключений электроэнергии в условиях дефицита

Как отметил Кудрицкий, в 2024 году масштаб российских атак уже превзошел масштаб в сезоне 2022-2023 годов. Особенно это касается дронов-камикадзе, которых стало в разы больше.

"Масштаб повреждений также сопоставим. Если говорить о генерации, об электростанциях, даже превзошел масштаб прошлогодних поражений", - сказал он. Поэтому в системе образовался дефицит генерации в утренние и вечерние часы, и "Укрэнерго" вынуждено применять графики ограничений для промышленности и бизнеса.

Кудрицкий также сообщил, что сейчас Украина сильно зависит от импорта и аварийной помощи из других стран. Так как ночью импорта почти нет, поэтому возникает дефицит и в ночные часы.

"Очень много вопросов возникает, почему не ограничивают население, а ограничивают только бизнес. Есть определенный порядок применения ограничений, и он определяет и очередность, и формат таких ограничений", - сказал он.

По его словам, сейчас дефицит возникает в определенные часы, поэтому отключают именно для промышленности и бизнеса.

Отключение света

Напомним, что с 18:00 четверга, 9 мая до 7:00 пятницы во всех регионах применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось. Такой график планируется и сегодня.

В то же время в "Укрэнерго" заявили, что в случае роста потребления возможно отключение и бытовых потребителей, но опровергли информацию о графиках отключения света для населения.