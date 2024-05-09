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У Telegram-каналах поширюють графіки вимкнення світла. "Укренерго" назвало це фейком

Україна, Четвер 09 травня 2024 18:10
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У Telegram-каналах поширюють графіки вимкнення світла. "Укренерго" назвало це фейком Архівне фото: у мережі поширюють фейкові графіки відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Шахраї в Telegram-каналі поширюють інформацію про нібито графіки вимкнення світла. Але це повідомлення є неправдивим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укренерго".

"Шахраї вкотре використовують логотип і назву нашої компанії у своїх цілях", - йдеться в заяві.

В "Укренерго" додали, що шахраї знову поширюють фейкове повідомлення про відключення через Telegram-канал, який повідомляє про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.

У Telegram-каналах поширюють графіки вимкнення світла. &quot;Укренерго&quot; назвало це фейком

Фото: Хибне повідомлення (t.me/Ukrenergo)

Підприємство пояснило, що не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання можна відстежувати на офіційному сайті обленерго в кожній області.

Що передувало

Росіяни посилили свої атаки на енергетичну інфраструктуру України. Тому в "Укренерго" повідомляли, що сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Також адміністрація Києва повідомила, що в місті мінімізують вечірнє освітлення вулиць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Укренерго Електроенергія Відключеня світла
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