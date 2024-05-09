У Telegram-каналах поширюють графіки вимкнення світла. "Укренерго" назвало це фейком

Шахраї в Telegram-каналі поширюють інформацію про нібито графіки вимкнення світла. Але це повідомлення є неправдивим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку " Укренерго ".

"Шахраї вкотре використовують логотип і назву нашої компанії у своїх цілях", - йдеться в заяві.

В "Укренерго" додали, що шахраї знову поширюють фейкове повідомлення про відключення через Telegram-канал, який повідомляє про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.

Фото: Хибне повідомлення (t.me/Ukrenergo)

Підприємство пояснило, що не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання можна відстежувати на офіційному сайті обленерго в кожній області.