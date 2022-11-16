Голова ЦРУ провів переговори з Дудою після інциденту з ракетою

Директор ЦРУ Вільям Бернс приїхав із візитом до Варшави. Він провів переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бюро національної безпеки Польщі Яцека Сіверу у Twitter.