Глава ЦРУ провел переговоры с Дудой после инцидента с ракетой

Директор ЦРУ Уильям Бернс приехал с визитом в Варшаву. Он провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверу в Twitter.