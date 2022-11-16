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Глава ЦРУ провел переговоры с Дудой после инцидента с ракетой

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Варшава, Среда 16 ноября 2022 21:13
Глава ЦРУ провел переговоры с Дудой после инцидента с ракетой Фото: Уильям Бернс, директор ЦРУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Директор ЦРУ Уильям Бернс приехал с визитом в Варшаву. Он провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверу в Twitter.

"Вечером Президент Анджей Дуда побеседовал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, который находится в Варшаве после визитов в Анкару и Киев. Разговор касался общей ситуации с безопасностью, всплывал контекст последних событий. Сегодня много работы на линии Польша - США", - написал Сивер.

Напомним, вчера, 15 ноября, польские СМИ сообщали о ракетном ударе РФ по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли люди.

Позже Дуда заявил, что ракета могла быть выпущена украинскими силами ПВО, которые пытались отбить атаку россиян.

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