Глава ЦРУ провел переговоры с Дудой после инцидента с ракетой
Директор ЦРУ Уильям Бернс приехал с визитом в Варшаву. Он провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверу в Twitter.
"Вечером Президент Анджей Дуда побеседовал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, который находится в Варшаве после визитов в Анкару и Киев. Разговор касался общей ситуации с безопасностью, всплывал контекст последних событий. Сегодня много работы на линии Польша - США", - написал Сивер.
Напомним, вчера, 15 ноября, польские СМИ сообщали о ракетном ударе РФ по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли люди.
Позже Дуда заявил, что ракета могла быть выпущена украинскими силами ПВО, которые пытались отбить атаку россиян.
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