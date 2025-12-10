Голова Служби відновлення Івано-Франківщини звільняється через тендер на дорогу до Буковелю

3 грудня у системі Prozorro Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на розробку проєктної документації для нового будівництва автомобільної дороги на ділянці від села Бистриця до села Яблуниця через село Поляниця (Надвірнянський район, Івано-Франківська область) з початковою вартістю 33,7 млн гривень.

У технічній специфікації зазначено, що орієнтовна довжина ділянки будівництва 28,6 км, а орієнтовна розрахункова вартість - 6,57 млрд гривень.

За словами Сухомлина, Служба дійсно оголосила тендер на проєктування дороги в рамках Малого Карпатського кола.

"Чи потрібно було це робити під час війни та обмеженого бюджету - інше питання. Раніше громади виділили кошти та підготували ТЕО, після чого служба оголосила тендер. Однак його не погодили з Агентством, тому сьогодні голова служби пише заяву на звільнення", - зазначив він.

Сухомлин уточнив, що фінансування проєкту не передбачене ані на поточний, ані на наступний рік, а також Агентство не подавало цей проєкт.

Голова Агентства відновлення та розвитку також пояснив, що інший тендер - на ремонт дороги Т-09-06 до села Бистриця в Надвірнянському районі - зумовлений тим, що дорога перебуває у критичному стані, проте на наступний рік ніяких коштів на цю потребу не передбачено.

За його словами, цього року на ремонт цієї ділянки було спрямовано 75 млн гривень, адже попередньо були надіслані звернення від 17 громад та "Нафтогазу", оскільки тут розташовані 15 аварійних мостів, підпірні стінки та ремонт 5 км дороги.

"Громади також долучають своє фінансування. До Буковелю ця дорога не веде", - підкреслив Сухомлин.