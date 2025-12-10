Глава Службы восстановления Ивано-Франковщины увольняется из-за тендера на дорогу в Буковель

3 декабря в системе Prozorro Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области объявила тендер на разработку проектной документации для нового строительства автомобильной дороги на участке от села Быстрица до села Яблуница через село Поляница (Надворнянский район, Ивано-Франковская область) с начальной стоимостью 33,7 млн гривен.

В технической спецификации указано, что ориентировочная длина участка строительства 28,6 км, а ориентировочная расчетная стоимость - 6,57 млрд гривен.

По словам Сухомлина, Служба действительно объявила тендер на проектирование дороги в рамках Малого Карпатского круга.

"Нужно ли было это делать во время войны и ограниченного бюджета - другой вопрос. Ранее общины выделили средства и подготовили ТЭО, после чего служба объявила тендер. Однако его не согласовали с Агентством, поэтому сегодня глава службы пишет заявление на увольнение", - отметил он.

Сухомлин уточнил, что финансирование проекта не предусмотрено ни на текущий, ни на следующий год, а также Агентство не подавало этот проект.

Глава Агентства восстановления и развития также пояснил, что другой тендер - на ремонт дороги Т-09-06 до села Быстрица в Надворнянском районе - обусловлен тем, что дорога находится в критическом состоянии, однако на следующий год никаких средств на эту потребность не предусмотрено.

По его словам, в этом году на ремонт этого участка было направлено 75 млн гривен, ведь предварительно были направлены обращения от 17 общин и "Нафтогаза", поскольку здесь расположены 15 аварийных мостов, подпорные стенки и ремонт 5 км дороги.

"Общины также приобщают свое финансирование. К Буковелю эта дорога не ведет", - подчеркнул Сухомлин.