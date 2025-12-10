Глава Службы восстановления Ивано-Франковщины увольняется из-за тендера на дорогу в Буковель

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области объявила тендер на проектирование дороги в Буковель без согласования с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры. В связи с этим руководитель службы пишет заявление на увольнение.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.
3 декабря в системе Prozorro Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области объявила тендер на разработку проектной документации для нового строительства автомобильной дороги на участке от села Быстрица до села Яблуница через село Поляница (Надворнянский район, Ивано-Франковская область) с начальной стоимостью 33,7 млн гривен.
В технической спецификации указано, что ориентировочная длина участка строительства 28,6 км, а ориентировочная расчетная стоимость - 6,57 млрд гривен.
По словам Сухомлина, Служба действительно объявила тендер на проектирование дороги в рамках Малого Карпатского круга.
"Нужно ли было это делать во время войны и ограниченного бюджета - другой вопрос. Ранее общины выделили средства и подготовили ТЭО, после чего служба объявила тендер. Однако его не согласовали с Агентством, поэтому сегодня глава службы пишет заявление на увольнение", - отметил он.
Сухомлин уточнил, что финансирование проекта не предусмотрено ни на текущий, ни на следующий год, а также Агентство не подавало этот проект.
Глава Агентства восстановления и развития также пояснил, что другой тендер - на ремонт дороги Т-09-06 до села Быстрица в Надворнянском районе - обусловлен тем, что дорога находится в критическом состоянии, однако на следующий год никаких средств на эту потребность не предусмотрено.
По его словам, в этом году на ремонт этого участка было направлено 75 млн гривен, ведь предварительно были направлены обращения от 17 общин и "Нафтогаза", поскольку здесь расположены 15 аварийных мостов, подпорные стенки и ремонт 5 км дороги.
"Общины также приобщают свое финансирование. К Буковелю эта дорога не ведет", - подчеркнул Сухомлин.
Напомним, ранее мы сообщали, что согласно информации из системы Prozorro, 14 августа КП "Киевтеплоэнерго" подписало соглашение с ООО "Укрэнергопром" на реконструкцию котельной в Шевченковском районе столицы стоимостью 97,36 млн гривен. В то же время подобные работы в Николаеве обошлись минимум вдвое дешевле.
В парламентской фракции "Слуга народа" заявили, что инициируют проверку.