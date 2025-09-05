У Миколаєві котельні купують у кілька разів дешевше, ніж у Києві: у Раді обіцяють розібратись

Згідно з інформацією з системи "Прозорро", 14 серпня КП "Київтеплоенерго" підписало угоду з ТОВ "Укренергопром" на реконструкцію котельні в Шевченківському районі столиці вартістю 97,36 млн грн. Водночас подібні роботи в Миколаєві обійшлися щонайменше вдвічі дешевше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані розслідування "Наші гроші" .

Найбільша частина витрат у договорі з "Укренергопром" припадає на закупівлю блочно-модульної котельні ТКУ-4500.

Це українська розробка потужністю 4,5 МВт, яка, згідно з документами, обійдеться місту у 52,58 млн грн з ПДВ. У розрахунку на потужність вартість становить близько 281 тис. доларів за 1 МВт.

При цьому конкуренції на тендері фактично не було - "Укренергопром" залишився єдиним учасником торгів.

Автори матеріалу звертають увагу, що саме це підприємство вже співпрацювало з "Київтеплоенерго" у 2024 році, отримавши підряд на розробку проєктної документації для тієї ж котельні.

Як це роблять у Миколаєві

На тлі таких цін столичної закупівлі особливо показовою виглядає практика Миколаївської області. Попри те, що регіон перебуває у прифронтовій зоні, місцева влада змогла домовитися про постачання аналогічного обладнання значно вигідніше.

18 липня 2025 року Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводу проєктів розвитку Миколаївської ОДА уклав п’ять угод на закупівлю блочно-модульних котелень загальною вартістю понад 1,08 млрд грн.

Вартість за 1 МВт у цих договорах суттєво нижча:

ТОВ "Укрспецсервіс" (БМК 6 МВт) - 81,8 тис. доларів за МВт;

ТОВ "Колві-Хаб" (БМК 12 МВт) - 101,3 тис. долларів;

ТОВ "Коростенський завод КЗОТ" (БМК 6 МВт) - 81,76 тис. доларів;

ТОВ "Євротерм Технолоджі" (КМ-2-8000-Т/Гс-Колві-4000) - 134,3 тис. доларів.

Тобто навіть за найвищим показником у Миколаєві (134,3 тис. доларів) різниця зі столицею складає більше ніж удвічі. А за деякими угодами ціна за МВт нижча у понад три рази.

Різниця у вартості одразу привернула увагу народних депутатів. У парламентській фракції "Слуга народу" заявили, що ініціюють перевірку.

"Прифронтовий Миколаїв закуповує котельні у два-три рази дешевше, ніж столиця. У Києві ж ми бачимо практично безконкурентні тендери із завищеними цінами. Ми обов’язково розберемося, чому кияни змушені переплачувати", - прокоментував ситуацію нардеп Сергій Нагорняк.

Депутат висловив сподівання, що БЕБ, НАБУ та інші органи контролю дослідять ситуацію та притягнуть осіб, які проводять "непрозорі тендери", до відповідальності.

Як наголошують експерти, закупівлі у сфері енергетичної інфраструктури - критичні для підготовки до опалювального сезону.

І якщо у регіоні, який щодня перебуває під обстрілами, влада здатна знаходити вигідніші рішення, то в столиці, де можливості набагато ширші, завищені витрати виглядають особливо контрастно.