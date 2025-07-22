Глава СБУ об обысках НАБУ у Пивненко: "Половина Нацгвардии опустила оружие"

Он отметил, что процессуальная плоскость влияет и на фронт. В частности, Малюк вспомнил, как детективы НАБУ пришли с обысками к Пивненко, герою Украины и боевому генералу. Такие события вызвали резонанс.

"Половина Нацгвардии опустила оружие и не захотела выполнять задачи, потому что они сомневаются, что это наш командир. А другая половина в Киев захотела ехать. И министр Клименко (глава МВД Игорь Клименко - ред.), можете его спросить, неделю объезжал все части свои и проводил с ними работу", - уточнил Малюк.

По его словам, сам Пивненко был в шоке, когда к нему пришли с обысками. У него даже пытались забрать телефон, когда ему докладывали с фронта.

"Надо было с проходняка встречать с пистолетом их и два "магазина" там и оставить. А я потом общаюсь с руководством: "Нет, ну а что, мы же подозрения не объявили?" Ну, так посмотрите, да вы ужалили, все, люди, ну понимаете? Так не может быть", - подчеркнул глава СБУ.