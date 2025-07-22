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Глава СБУ об обысках НАБУ у Пивненко: "Половина Нацгвардии опустила оружие"

Вторник 22 июля 2025 23:17
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Глава СБУ об обысках НАБУ у Пивненко: "Половина Нацгвардии опустила оружие" Фото: Василий Малюк, глава СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Обыски у командующего Нацгвардии Александра Пивненко прямо повлияли на ситуацию на фронте. Некоторые солдаты опустили оружие.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил на брифинге.

Он отметил, что процессуальная плоскость влияет и на фронт. В частности, Малюк вспомнил, как детективы НАБУ пришли с обысками к Пивненко, герою Украины и боевому генералу. Такие события вызвали резонанс.

"Половина Нацгвардии опустила оружие и не захотела выполнять задачи, потому что они сомневаются, что это наш командир. А другая половина в Киев захотела ехать. И министр Клименко (глава МВД Игорь Клименко - ред.), можете его спросить, неделю объезжал все части свои и проводил с ними работу", - уточнил Малюк.

По его словам, сам Пивненко был в шоке, когда к нему пришли с обысками. У него даже пытались забрать телефон, когда ему докладывали с фронта.

"Надо было с проходняка встречать с пистолетом их и два "магазина" там и оставить. А я потом общаюсь с руководством: "Нет, ну а что, мы же подозрения не объявили?" Ну, так посмотрите, да вы ужалили, все, люди, ну понимаете? Так не может быть", - подчеркнул глава СБУ.

Обыски у Пивненко

Напомним, 10 мая в сети появилась информация что у командования Нацгвардии проводят обыски. В частности, они коснулись и командующего Александра Пивненко.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что после обысков были отстранены заместитель командующего НГУ по тылу - начальник логистики, бригадный генерал Александр Белоус и директор Департамента логистики ГУ НГУ, полковник Николай Модлинский и еще четверо должностных лиц.

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Служба безопасности Украины Нацгвардия НАБУ Василий Малюк
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