Голова Rheinmetall назвав терміни прийняття рішення щодо будівництва заводу в Україні

Очікується, що рішення щодо будівництва танкового заводу Rheinmetall в Україні буде прийнято протягом двох місяців.
Про це заявив глава оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, пише РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Ми припускаємо, що це рішення, ймовірно, буде ухвалено в найближчі два місяці", - заявив Паппергер.
Як відзначив голова концерну, плани Rheinmetall щодо виробництва бойових танків Panther в Україні вже були представлені відповідальним міністерства. Україна зобов'язується побудувати завод, після чого концерн візьме на себе виробництво.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Rheinmetall вже підготував концепцію будівництва танкового заводу в Україні. За словами Паппергер, завод міг би випускати до 400 німецьких танків Panther на рік.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.