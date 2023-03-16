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Голова Rheinmetall назвав терміни прийняття рішення щодо будівництва заводу в Україні

Фото: Армін Паппергер, генеральний директор німецького концерну Rheinmetall (rheinmetall.com)
Автор: Сергій Пишкін

Очікується, що рішення щодо будівництва танкового заводу Rheinmetall в Україні буде прийнято протягом двох місяців.

Про це заявив глава оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, пише РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Ми припускаємо, що це рішення, ймовірно, буде ухвалено в найближчі два місяці", - заявив Паппергер.

Як відзначив голова концерну, плани Rheinmetall щодо виробництва бойових танків Panther в Україні вже були представлені відповідальним міністерства. Україна зобов'язується побудувати завод, після чого концерн візьме на себе виробництво.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Rheinmetall вже підготував концепцію будівництва танкового заводу в Україні. За словами Паппергер, завод міг би випускати до 400 німецьких танків Panther на рік.

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