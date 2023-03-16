RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Rheinmetall назвал сроки принятия решения о строительстве завода в Украине

Фото: Армин Паппергер, генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall (rheinmetall.com)
Автор: Сергей Пышкин

Ожидается, что решение о строительстве танкового завода Rheinmetall в Украине будет принято в течение двух месяцев.

Об этом заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Мы предполагаем, что это решение, вероятно, будет принято в ближайшие два месяца", - заявил Паппергер.

Как отметил глава концерна, планы Rheinmetall по производству боевых танков Panther в Украине уже были представлены ответственным министерствам. Украина обязуется построить завод, после чего концерн возьмет на себя производство.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Rheinmetall уже подготовил концепцию строительства танкового завода в Украине. По словам Паппергера, завод мог бы выпускать до 400 немецких танков Panther в год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине