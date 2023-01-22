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Голова ПВК "Вагнера" через медіакампанії протиставляє себе владі РФ, - ISW

Фото: Євген Пригожин (currenttime.tv)
Автор: Константин Широкун

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб виставити себе героєм Росії у "хрестовому поході" проти дрібної та корумпованої російської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Особиста прес-служба Пригожина 21 січня поширила листа сім'ї загиблого бійця ПВК "Вагнера", в якому "байдужі" місцеві чиновники, які не допомагали з похороном сина, протиставлялися Пригожину, який прислухається до їх звернень. У листі Пригожин згадується як "єдина людина, якій небайдужа доля захисника РФ та його родини".

Пригожин також різко критикував чиновників Свердловської області, мабуть, виявляючи солідарність із "простою людиною". На думку ISW, Пригожин помилково зображує себе та ПВК суб'єктами, які продовжуватимуть свої моральні вчинки, незважаючи на ймовірні судові переслідування.

Раніше повідомлялося, що голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин намагається посилити свої апаратні позиції в оточенні російського диктатора Володимира Путіна та бізнесі. Свою "мрію" він хоче реалізувати шляхом участі його найманців у війні в Україні.

Також нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледара". Таким чином, на думку аналітиків ISW, він хоче підняти свій авторитет та відрізнити своїх найманців від армії РФ.

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ПВК ВагнераВійська РФ