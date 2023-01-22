Глава ЧВК "Вагнера" через медиакампании противопоставляет себя властям РФ, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал серию информационных операций, направленных на то, чтобы представить себя героем России в "крестовом походе" против мелкой и коррумпированной российской власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Личная пресс-служба Пригожина 21 января распространила письмо семьи погибшего бойца ЧВК "Вагнера", в котором "равнодушные" местные чиновники, не помогавшие с похоронами сына, противопоставлялись Пригожину, который прислушивается к их обращениям. В письме Пригожин упоминается как "единственный человек, которому небезразлична судьба защитника РФ и его семьи".
Пригожин также резко критиковал чиновников Свердловской области, вероятно, проявляя солидарность с "простым человеком". По мнению ISW, Пригожин ложно изображает себя и ЧВК субъектами, которые будут продолжать свои моральные поступки, несмотря на возможные судебные преследования.
Ранее сообщалось, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытается усилить свои аппаратные позиции в окружении российского диктатора Владимира Путина и бизнесе. Свою "мечту" он хочет реализовать путем участия его наемников в войне в Украине.
Также напомним, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара". Таким образом, по мнению аналитиков ISW, он хочет поднять свой авторитет и отличить своих наемников от армии РФ.
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