Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Голова Пентагону не виключив нові удари по Ірану і назвав умову

17:56 08.04.2026 Ср
2 хв
США не виключають відновлення бойових дій з Іраном
aimg Олена Чупровська
Фото: міністр війни США Піт Гегсет (Getty Images)

США не виключають нових ударів по Ірану - навіть під час перемир'я. Пентагон вже назвав умову, за якої військові операції відновляться.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявили міністр оборони Піт Гегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн на брифінгу в Пентагоні.

Читайте також: Блокаду знято? Перші судна пройшли Ормузьку протоку, - CNN

Іран "під наглядом"

США уважно стежать за переміщенням іранських військ і техніки. Гегсет прямо попередив: будь-яке переміщення сил стане приводом для нових ударів.

"Чим більше Іран рухається, чим більше Іран переміщує сили, чим більше він розміщує сили, тим легше вони для нас зараз цілеспрямовані", - заявив він.

Переміщення військ в умовах перемир'я - це не захист, а підставка під удар, вважає Гегсет.

"Пам'ятайте, ми можемо дивитися, ми можемо бачити... Тож, якщо вони спробують змінити позиції, вони просто створять для нас підходящі або військові цілі для удару, якщо вони приймуть неправильне рішення", - додав міністр.

За його словами, центральне командування США має кілька варіантів дій і готове їх застосувати.

"Це лише пауза"

Ден Кейн назвав перемир'я "паузою". За його словами, американські війська готові відновити операції "з тією ж швидкістю та точністю", що вже були продемонстровані.

Кейн підбив підсумки операцій США проти Ірану:

  • уражено понад 13 000 цілей;
  • знищено понад 450 об'єктів балістичних ракет - це 80% усіх ракетних об'єктів країни;
  • пошкоджено майже 80% ядерної промислової бази Ірану.

Нагадаємо, після завершення бойових дій між США та Іраном аналітики по-різному оцінюють підсумки протистояння. Питання про те, хто насправді досяг своїх цілей, залишається відкритим.

Як повідомляло РБК-Україна, Гегсет також розкрив деталі щодо ядерної зброї. Зокрема, відсутність її в Ірану передбачає угода з США.

