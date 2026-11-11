Голова Пентагону Гегсет уникнув імпічменту, але демократи обіцяють позбутися його

Палата представників, де поки більшість мають республіканці, проголосувала 211 голосами проти 204 за передачу резолюції про імпічмент до комітету. Фактично це означає провал ініціативи.

Навіть республіканці, які критикують Гегсета, вважають, що його дії не тягнуть на "тяжкі злочини та проступки", необхідні для імпічменту.

Массі, затятий критик Гегсета і Трампа, звинуватив міністра в порушенні правил ведення війни в Ірані, а також в операціях у Ємені, Венесуелі та Карибському басейні. Він став єдиним республіканцем, який підтримав голосування за імпічмент.

"Хтось має нарешті поставити крапку і запитати: чи будемо ми виконувати чинні закони? Чи будемо ми дотримуватися Конституції?" - заявив конгресмен.

На початку року Гегсет і Трамп допомогли Массі програти внутрішньопартійні праймеріз.

Гегсет назвав спробу імпічменту "фарсом" і політичним шоу та наголосив, що всі військові операції були законними. Він також порівняв її з двома імпічментами Трампа під час його першої каденції, зокрема через телефонну розмову із Зеленським.

Трамп підтримав міністра в Truth Social і поставив йому оцінку “A з трьома плюсами” за захист від "ображеного, розлюченого, переможеного колишнього конгресмена".

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, який у січні, ймовірно, стане спікером, пообіцяв, що після переходу Конгресу під контроль його партії демократи "виженуть Гегсета з міста".