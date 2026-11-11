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Глава Пентагона Гегсет избежал импичмента, но демократы обещают избавиться от него

01:31 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: министр обороны Пит Гегсет (Getty Images)

Палата представителей США с небольшим преимуществом отвергла попытку объявить импичмент министру обороны Питу Гегсету. Инициативу выдвинул конгрессмен-республиканец Томас Масси из-за действий Пентагона в войне с Ираном и других операциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Палата представителей, где пока большинство имеют республиканцы, проголосовала 211 голосами против 204 за передачу резолюции об импичменте в комитет. Практически это значит провал инициативы.

Даже республиканцы, критикующие Гегсета, считают, что его действия не тянут на "тяжкие преступления и проступки", необходимые для импичмента.

Масси, ярый критик Гегсета и Трампа, обвинил министра в нарушении правил ведения войны в Иране, а также в операциях в Йемене, Венесуэле и Карибском бассейне. Он стал единственным республиканцем, поддержавшим голосование за импичмент.

"Кто-то должен наконец поставить точку и спросить: будем ли мы выполнять действующие законы? Будем ли мы соблюдать Конституцию?" – заявил конгрессмен.

В начале года Гегсет и Трамп помогли Масси проиграть внутрипартийные праймериз.

Гегсет назвал попытку импичмента "фарсом" и политическим шоу, отметив, что все военные операции были законными. Он также сравнил ее с двумя импичментами Трампа во время его первой каденции, в частности из-за телефонного разговора с Зеленским.

Трамп поддержал министра в Truth Social и поставил ему оценку "A с тремя плюсами" за защиту от "обиженного, разъяренного, побежденного бывшего конгрессмена".

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, который в январе, вероятно, станет спикером, пообещал, что после перехода Конгресса под контроль его партии демократы "выгонят Гегсета из города".

О намерении инициировать импичмент главы Пентагона Масси заявил сразу после промежуточных выборов. Тогда стало известно, что сам Трамп обзванивал советников и спрашивал, следует ли оставлять Гегсета в должности, хотя публично заявил, что не рассматривает его замену.

От решений Гегсета зависит и помощь Украине. Зеленский рассказывал, что Киев около месяца ждет подписи главы Пентагона о ракетах для Patriot и NASAMS.

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