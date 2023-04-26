Голова ООН прямує до Вашингтона, щоб "врятувати" зернову угоду, - NYT

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з держсекретарем Ентоні Блінкеном у рамках продовження зусиль із порятунку чорноморської "зернової угоди".

Нагадаємо, що Україна закликала до колективного тиску на Росію для продовження зернової угоди.

Також раніше ми писали про те, що в Росії злякалися нових санкцій і пригрозили розірвати зернову угоду.

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