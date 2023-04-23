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У РФ злякалися нових санкцій і пригрозили розірвати зернову угоду

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Росія, Неділя 23 квітня 2023 18:37
У РФ злякалися нових санкцій і пригрозили розірвати зернову угоду Фото: Дмитро Медведєв (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що заборона експорту товарів у Росію може негативно вплинути на "зернову угоду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Ідея недоумків із G7 про тотальну заборону експорту товарів у нашу країну за замовчуванням прекрасна тим, що має на увазі і зустрічне припинення імпорту товарів із нашої країни за найбільш чутливими для G7 категоріями. У цьому разі для них закінчиться зернова угода і багато іншого, чого вони потребують", - написав він.

Нагадаємо, 18 березня, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що зернову угоду було продовжено на 120 днів.

Пізніше російська сторона почала стверджувати, що угоду продовжили лише на 60 днів, хоча це не відповідає умовам "зернової угоди".

Також країни "Великої сімки" закликали до продовження, повної реалізації та розширення угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море.

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