Глава ООН едет в Вашингтон, чтобы "спасти" зерновое соглашение, - NYT

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с госсекретарем Энтони Блинкеном в рамках продолжения усилий по спасению черноморской "зерновой сделки".

Напомним, что Украина призвала к коллективному давлению на Россию для продления зерновой сделки.

Также ранее мы писали о том, что в России испугались новых санкций и пригрозили расторгнуть зерновую сделку.

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