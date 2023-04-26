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Глава ООН едет в Вашингтон, чтобы "спасти" зерновое соглашение, - NYT

Фото: Генсек ООН Антониу Гутерреш (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с госсекретарем Энтони Блинкеном в рамках продолжения усилий по спасению черноморской "зерновой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Напомним, что Украина призвала к коллективному давлению на Россию для продления зерновой сделки.

Также ранее мы писали о том, что в России испугались новых санкций и пригрозили расторгнуть зерновую сделку.

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