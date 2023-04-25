Україна закликала до колективного тиску на Росію для продовження зернової угоди

Пропозиція генсека ООН Антоніу Гутерріша щодо продовження угоди про безпечний чорноморський експорт українського зерна може мати успіх лише у разі колективного тиску міжнародної спільноти на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка агентству Reuters .

Генеральний секретар ООН Гутерріш у листі до президента Росії Володимира Путіна виклав пропозиції щодо "спрямованих на поліпшення, продовження і розширення" угоди.

"Абсолютно виправдана ініціатива Гутерріша може мати успіх лише в тому випадку, якщо міжнародне співтовариство колективно чинитиме тиск на Росію", - заявив Подоляк у письмовому коментарі.

За його словами, "Україна, зі свого боку, продовжить дотримуватися домовленостей із Туреччиною та ООН і продовжить доставляти зернові вантажі до місця призначення, розв'язувати проблему глобального продовольчого постачання".

Кремль заявив у вівторок, що глобальний дефіцит продовольства насамперед не пов'язаний із відсутністю на ринку російського та українського зерна. Він також підтвердив свою позицію про те, що положення щодо експорту російського зерна не виконувались належним чином.

Москва дала зрозуміти, що не допустить, щоб зернова ініціатива, підписана в липні минулого року і яка зняла блокаду трьох українських портів Чорного моря після вторгнення Росії, тривала після 18 травня, оскільки список вимог до її експорту не був виконаний.

Подоляк також спростував твердження Міноборони Росії про те, що Київ намагався атакувати його кораблі в Чорному морі, що нібито загрожувало перспективам продовження операції з експорту зерна.